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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном купить с доставкой в Москве
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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном

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Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 1
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 2
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 3
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 4
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 5
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 6
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 7
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 8
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 9
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 9
  • Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
1 250 руб.  3 200 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696813
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном
1 250 руб. -61%
3 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, г.
744

Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном

Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 120 V с обратным клапаном - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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