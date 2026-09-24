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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 купить с доставкой в Москве
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2

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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 1
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 2
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 5
Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 1
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 2
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 3
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 4
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 5
  • Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 070 руб.  1 540 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2
1 070 руб. -31%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х5
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2

Фильтр задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.

Отзывы о товаре Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр задерживает до 99,95% частиц размером от 0,3 мкм: пыльцу растений и другие аллергены, споры грибов, шерсть и перхоть животных, плесневые грибы, строительную пыль, частицы PM 2.5. Такие мелкодисперсные частицы могут проникнуть через фильтр тонкой очистки, но только не сквозь фильтр класса H13.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр высокоэффективный Ballu FB-H13-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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