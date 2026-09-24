Top.Mail.Ru
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 1
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 2
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 3
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 4
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 5
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 6
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 7
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 8
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 6
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 7
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 8
  • Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 387 руб.  1 740 руб. 

Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

1 318 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696596
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном
1 387 руб. -20%
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
550

Описание товара Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном

Вытяжные вентиляторы Ballu серии AR с индикацией используются для создания принудительной вентиляции, помогая избавиться от посторонних запахов и сырости. Высокий класс пылевлагозащищенности IP44 позволяет устанавливать приборы в комнатах с высоким уровнем влажности, мембранный обратный клапан препятствует проникновению в помещение посторонних запахов из вентиляционной шахты, а защита от перегрева следит за состоянием устройства.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы Ballu серии AR с индикацией используются для создания принудительной вентиляции, помогая избавиться от посторонних запахов и сырости. Высокий класс пылевлагозащищенности IP44 позволяет устанавливать приборы в комнатах с высоким уровнем влажности, мембранный обратный клапан препятствует проникновению в помещение посторонних запахов из вентиляционной шахты, а защита от перегрева следит за состоянием устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 V с обратным клапаном - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1387 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...