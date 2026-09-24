Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 V с обратным клапаном
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 190 руб. 2 380 руб.
В наличии
Код товара: 696741
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Загружаем...
1 190 руб. -50%
2 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х16х16
Вес, г.
500
Описание товара Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 V с обратным клапаном
Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
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Вытяжные вентиляторы серии SUNRISE помогут создать принудительную вытяжку в помещениях с высоким уровнем влажности с учетом индивидуальных особенностей пространства. В серии предусмотрены модели с низким уровнем шума и модели с повышенной производительностью, а также модели с москитной сеткой, таймером, тяговым выключателем, обратным клапаном, обратным клапаном с сеткой.
Вентилятор вытяжной Royal Thermo Sunrise RAFR 100 V с обратным клапаном - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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