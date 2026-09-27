Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 696235
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка
Reasonable Woman - десятый студийный альбом австралийской певицы и автора песен Sia, выпущенный в 2024 году. Он был написан вместе с Джесси Шаткиным и Грегом Кёрстином, которые в основном продюсировали альбом. В записи также приняли участие приглашенные звезды: Чака Хан, Кайли Миноуг, Labrinth, Tierra Whack, Kaliii, Джимми Джолифф и Пэрис Хилтон. После выхода релиз достиг второго места в хорватском чарте международных альбомов и попал в Billboard 200 на 153-ую позицию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 910 руб. 3 961 руб.728 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитLeonard Cohen - Songs From A Room (0888751955615) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDeftones - Covers (0093624958291) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитDoors - Waiting For The Sun (0075596066112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Reasonable Woman - десятый студийный альбом австралийской певицы и автора песен Sia, выпущенный в 2024 году. Он был написан вместе с Джесси Шаткиным и Грегом Кёрстином, которые в основном продюсировали альбом. В записи также приняли участие приглашенные звезды: Чака Хан, Кайли Миноуг, Labrinth, Tierra Whack, Kaliii, Джимми Джолифф и Пэрис Хилтон. После выхода релиз достиг второго места в хорватском чарте международных альбомов и попал в Billboard 200 на 153-ую позицию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка