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Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка

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Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 1
Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 2
Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 3
Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 2
  • Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 3
  • Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка

Reasonable Woman - десятый студийный альбом австралийской певицы и автора песен Sia, выпущенный в 2024 году. Он был написан вместе с Джесси Шаткиным и Грегом Кёрстином, которые в основном продюсировали альбом. В записи также приняли участие приглашенные звезды: Чака Хан, Кайли Миноуг, Labrinth, Tierra Whack, Kaliii, Джимми Джолифф и Пэрис Хилтон. После выхода релиз достиг второго места в хорватском чарте международных альбомов и попал в Billboard 200 на 153-ую позицию.

Отзывы о товаре Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Reasonable Woman - десятый студийный альбом австралийской певицы и автора песен Sia, выпущенный в 2024 году. Он был написан вместе с Джесси Шаткиным и Грегом Кёрстином, которые в основном продюсировали альбом. В записи также приняли участие приглашенные звезды: Чака Хан, Кайли Миноуг, Labrinth, Tierra Whack, Kaliii, Джимми Джолифф и Пэрис Хилтон. После выхода релиз достиг второго места в хорватском чарте международных альбомов и попал в Billboard 200 на 153-ую позицию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sia - Reasonable Woman (Translucent Yellow) (0075678610127) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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