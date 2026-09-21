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Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка

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Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка - фото 2
Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Браво
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка - фото 2
  • Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696060
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Браво
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Медицинский Институт, Верю Я, Ленинградский Рок-Н-Ролл, Синеглазый Мальчик, Старый отель, Жёлтые Ботинки, Открытие, Звёздный Каталог
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка

Вrаvо — втoрой официальный и четвёртый порядковый альбом группы «Браво».



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Браво - Браво (4620107934457) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934457]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Браво
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Медицинский Институт, Верю Я, Ленинградский Рок-Н-Ролл, Синеглазый Мальчик, Старый отель, Жёлтые Ботинки, Открытие, Звёздный Каталог
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Вrаvо — втoрой официальный и четвёртый порядковый альбом группы «Браво».


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Отзывы


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