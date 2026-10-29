Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pixies - Bossanova (0652637001013) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание третьего студийного альбома американской альтернативной рок-группы Pixies, вышедшего в 1990 году. Pixies - американская альтернативная рок-группа, образовавшаяся в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. В нынешний состав коллектива входят Блэк Фрэнсис, Джоуи Сантьяго, Дэйв Ловеринг и Пэз Леншантин. В США группа никогда не была сверхуспешной, и первые годы даже не издавалась на родине, однако получила восторженный приём в Великобритании и в целом по Европе. Группа распалась в 1993 году из-за сильных внутренних разногласий, но воссоединилась в 2004 году. Стиль музыки группы содержит диапазон элементов инди-рока, психоделии, нойз-рока и сёрф-рока. Блэк Фрэнсис является автором большинства текстов группы. Его тексты сюрреалистичны и изобилуют намёками на душевное нездоровье и физические пороки, часто упоминают НЛО и насекомых, а также включают библейскую символику и аллюзии на авангардные литературные и кино-произведения прошлого.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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