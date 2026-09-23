Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Led Zeppelin - Houses Of The Holy (0081227965730) виниловая пластинка
Вышедшее в октябре 2014 года, ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле пятого студийного альбома Houses of the Holy 1973 года, легендарной британской рок-группы Led Zeppelin. Houses of the Holy – пятая студийная работа Led Zeppelin, впервые выпущенная в 1973 году. Пластинка отметилась огромным коммерческим успехом, становясь платиновой 11 раз. В альбом вошли известные песни коллектива: The Song Remains the Same, The Rain Song и No Quarter. Легендарная группа Led Zeppelin была основана в 1968 году в Лондоне и была признана одной из самых успешных и влиятельных в истории рок-музыки. Их пластинки разошлись тиражом в 300 млн. копий, 10 из них занимали первую строчку чарта Billboard 200. По версии канала VH1 Led Zeppelin занимает первое место в списке «100 величайших артистов хард-рока». Имя коллектива вписано в Зал славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone присвоил команде статус «лучшей группы 70-х» и «самой тяжёлой группы». В активе группы премии Грэмми и Polar Music Prize.
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Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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