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Architects - The Sky, The Earth & All Between (8714092806410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Architects - The Sky, The Earth & All Between (8714092806410) виниловая пластинка

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Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 1
Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 2
Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 3
Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 4
Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 5
Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 1
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 2
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 3
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 4
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 5
  • Architects - The Sky, The Earth &amp; All Between (8714092806410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705712
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Характеристики

Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Architects - The Sky, The Earth & All Between (8714092806410) виниловая пластинка

Architects вернулись и штурмуют мир тяжелого рока со своим последним звуковым шедевром The Sky, The Earth &amp; All Between. После двух лет неустанных гастролей, включая масштабные европейские летние туры с Metallica и выступления на фестивальных сценах по всей Европе (Rock am Ring, Rock im Park, Hellfest, Download, Graspop, Full Force и хедлайнер Bloodstock), группа вернулась в студию, чтобы представить свою самую сильную коллекцию песен. С творческой силой Джордана Фиша (Bring Me The Horizon) за рычагами управления, Architects передали взрывную энергию своих живых выступлений, подчеркнув при этом свою фирменную мелодичность. Этот альбом отражает идеальное сочетание сырой интенсивности, эмоциональной глубины и инновационного производства. Такие синглы, как Curse и Seeing Red, уже произвели фурор и были высоко оценены всеми ведущими металлическими СМИ по всему миру. Seeing Red, гимнический пауэрхаус, попал в топ-10 чартов по всему миру благодаря своему глобальному успеху - за это время он набрал более 45 миллионов потоков. The Sky, The Earth &amp; All Between развивает динамику их альбома 2022 года, классического Symptoms of a Broken Spirit, который ворвался на вершины британских рок- и метал-чартов. С этим новым релизом Architects вновь раздвинут границы современной тяжелой музыки и закрепят свой статус одной из самых интересных и важных групп нашего времени.

Отзывы о товаре Architects - The Sky, The Earth & All Between (8714092806410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Epitaph
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Architects вернулись и штурмуют мир тяжелого рока со своим последним звуковым шедевром The Sky, The Earth &amp; All Between. После двух лет неустанных гастролей, включая масштабные европейские летние туры с Metallica и выступления на фестивальных сценах по всей Европе (Rock am Ring, Rock im Park, Hellfest, Download, Graspop, Full Force и хедлайнер Bloodstock), группа вернулась в студию, чтобы представить свою самую сильную коллекцию песен. С творческой силой Джордана Фиша (Bring Me The Horizon) за рычагами управления, Architects передали взрывную энергию своих живых выступлений, подчеркнув при этом свою фирменную мелодичность. Этот альбом отражает идеальное сочетание сырой интенсивности, эмоциональной глубины и инновационного производства. Такие синглы, как Curse и Seeing Red, уже произвели фурор и были высоко оценены всеми ведущими металлическими СМИ по всему миру. Seeing Red, гимнический пауэрхаус, попал в топ-10 чартов по всему миру благодаря своему глобальному успеху - за это время он набрал более 45 миллионов потоков. The Sky, The Earth &amp; All Between развивает динамику их альбома 2022 года, классического Symptoms of a Broken Spirit, который ворвался на вершины британских рок- и метал-чартов. С этим новым релизом Architects вновь раздвинут границы современной тяжелой музыки и закрепят свой статус одной из самых интересных и важных групп нашего времени.
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