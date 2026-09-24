Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка
"In Return" - второй альбом американского электронного музыкального дуэта Odesza, выпущенный в 2014 году. Это дебют электронного дуэта на мейджор-лейбле после выпуска их самостоятельно выпущенного дебютного альбома Summer's Gone двумя годами ранее, который следует за ним. Альбом дебютировал на вершине рейтинга танцевальных/электронных альбомов Billboard. Трек "Say My Name" (инструментальная версия) используется в рекламном и розничном демонстрационном видео Windows 10. Издание на 180-граммовом двойном чёрном виниле включает код для скачивания альбома. Odesza - американский дуэт электронной музыки, родом из Беллингема, штат Вашингтон В его состав входят Харрисон Миллс и Клейтон Найт, известные по отдельности как Catacombkid и BeachesBeaches. Они объединились в 2012 году, когда Миллс и Найт окончили один и тот же вуз - Университет Западного Вашингтона. Их дебютный альбом "Summer's Gone" (2012) получил признание в сообществе андеграундной электронной музыки. После своего дебютного мини-альбома "My Friends Never Die" (2013) они выпустили свой второй полноформатный альбом "In Return" (2014). Композиция "Say My Name" ( микс RAC) принесла дуэту первую номинацию на Грэмми как "лучшая неклассическая запись ремикса". "A Moment Apart" (2017), их третий студийный альбом, достиг третьего места в американском чарте Billboard 200 и возглавил рейтинг лучших электронных/танцевальных альбомов. Он был номинирован на "лучший танцевальный/электронный альбом", а трек "Line of Sight" также был номинирован на лучшую танцевальную запись на 60-й ежегодной премии Грэмми в 2018 году. За свой четвертый студийный альбом "The Last Goodbye" (2022) Odesza были номинированы премию Грэмми в категории "лучший танцевальный/электронный альбом". Дуэт также был номинирован в 2017 году на премию Electronic Music Awards в категории "Продюсер года". Они основали и управляют собственным звукозаписывающим лейблом Foreign Family Collective, который распространяет песни, а также визуальное искусство артистов. Кроме того, Billboard поставил Odesza на 10-е место в рейтинге танцевальных музыкантов Billboard Dance 100 за 2018 год.
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