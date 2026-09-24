Top.Mail.Ru
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 1
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 2
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 3
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 4
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 5
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 6
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 7
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 8
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 9
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
In Return
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 1
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 2
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 3
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 4
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 5
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 6
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 7
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 8
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 9
  • Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5021392959184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
In Return
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Always This Late, Say My Name, Bloom, All We Need, Sundara, White Lies, Kusanagi, Echoes, It's Only, Koto, Memories That You Call, Sun Models, For Us
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка

"In Return" - второй альбом американского электронного музыкального дуэта Odesza, выпущенный в 2014 году. Это дебют электронного дуэта на мейджор-лейбле после выпуска их самостоятельно выпущенного дебютного альбома Summer's Gone двумя годами ранее, который следует за ним. Альбом дебютировал на вершине рейтинга танцевальных/электронных альбомов Billboard. Трек "Say My Name" (инструментальная версия) используется в рекламном и розничном демонстрационном видео Windows 10. Издание на 180-граммовом двойном чёрном виниле включает код для скачивания альбома. Odesza - американский дуэт электронной музыки, родом из Беллингема, штат Вашингтон В его состав входят Харрисон Миллс и Клейтон Найт, известные по отдельности как Catacombkid и BeachesBeaches. Они объединились в 2012 году, когда Миллс и Найт окончили один и тот же вуз - Университет Западного Вашингтона. Их дебютный альбом "Summer's Gone" (2012) получил признание в сообществе андеграундной электронной музыки. После своего дебютного мини-альбома "My Friends Never Die" (2013) они выпустили свой второй полноформатный альбом "In Return" (2014). Композиция "Say My Name" ( микс RAC) принесла дуэту первую номинацию на Грэмми как "лучшая неклассическая запись ремикса". "A Moment Apart" (2017), их третий студийный альбом, достиг третьего места в американском чарте Billboard 200 и возглавил рейтинг лучших электронных/танцевальных альбомов. Он был номинирован на "лучший танцевальный/электронный альбом", а трек "Line of Sight" также был номинирован на лучшую танцевальную запись на 60-й ежегодной премии Грэмми в 2018 году. За свой четвертый студийный альбом "The Last Goodbye" (2022) Odesza были номинированы премию Грэмми в категории "лучший танцевальный/электронный альбом". Дуэт также был номинирован в 2017 году на премию Electronic Music Awards в категории "Продюсер года". Они основали и управляют собственным звукозаписывающим лейблом Foreign Family Collective, который распространяет песни, а также визуальное искусство артистов. Кроме того, Billboard поставил Odesza на 10-е место в рейтинге танцевальных музыкантов Billboard Dance 100 за 2018 год.

Отзывы о товаре Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Counter
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Counter
Barcode
[5021392959184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Odesza
Альбом (сингл)
In Return
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Always This Late, Say My Name, Bloom, All We Need, Sundara, White Lies, Kusanagi, Echoes, It's Only, Koto, Memories That You Call, Sun Models, For Us
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"In Return" - второй альбом американского электронного музыкального дуэта Odesza, выпущенный в 2014 году. Это дебют электронного дуэта на мейджор-лейбле после выпуска их самостоятельно выпущенного дебютного альбома Summer's Gone двумя годами ранее, который следует за ним. Альбом дебютировал на вершине рейтинга танцевальных/электронных альбомов Billboard. Трек "Say My Name" (инструментальная версия) используется в рекламном и розничном демонстрационном видео Windows 10. Издание на 180-граммовом двойном чёрном виниле включает код для скачивания альбома. Odesza - американский дуэт электронной музыки, родом из Беллингема, штат Вашингтон В его состав входят Харрисон Миллс и Клейтон Найт, известные по отдельности как Catacombkid и BeachesBeaches. Они объединились в 2012 году, когда Миллс и Найт окончили один и тот же вуз - Университет Западного Вашингтона. Их дебютный альбом "Summer's Gone" (2012) получил признание в сообществе андеграундной электронной музыки. После своего дебютного мини-альбома "My Friends Never Die" (2013) они выпустили свой второй полноформатный альбом "In Return" (2014). Композиция "Say My Name" ( микс RAC) принесла дуэту первую номинацию на Грэмми как "лучшая неклассическая запись ремикса". "A Moment Apart" (2017), их третий студийный альбом, достиг третьего места в американском чарте Billboard 200 и возглавил рейтинг лучших электронных/танцевальных альбомов. Он был номинирован на "лучший танцевальный/электронный альбом", а трек "Line of Sight" также был номинирован на лучшую танцевальную запись на 60-й ежегодной премии Грэмми в 2018 году. За свой четвертый студийный альбом "The Last Goodbye" (2022) Odesza были номинированы премию Грэмми в категории "лучший танцевальный/электронный альбом". Дуэт также был номинирован в 2017 году на премию Electronic Music Awards в категории "Продюсер года". Они основали и управляют собственным звукозаписывающим лейблом Foreign Family Collective, который распространяет песни, а также визуальное искусство артистов. Кроме того, Billboard поставил Odesza на 10-е место в рейтинге танцевальных музыкантов Billboard Dance 100 за 2018 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Odesza, In Return (5021392959184) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...