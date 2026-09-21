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Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка

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Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 3
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 4
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 5
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 6
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 7
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 8
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 9
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 10
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 11
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 12
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 13
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 14
Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Strawberry Hotel
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 3
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 4
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 5
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 6
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 7
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 8
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 9
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 10
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 11
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 12
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 13
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 14
  • Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695705
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Характеристики

Бренд
Smith Hyde
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smith Hyde
Barcode
[0044003424661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Strawberry Hotel
Жанр
House
Трек-лист
Black Poppies, Denver Luna, Techno Shinkansen, And The Colour Red, Sweet Lands Experience, Lewis In Pomona, Hilo Sky, Burst Of Laughter, King Of Haarlem, Ottavia, Denver Luna (Acappella), Gene Pool, Oh Thorn!, Iron Bones, Stick Man Test
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка

"Strawberry Hotel" - первый альбом Underworld после экспериментального проекта "Drift" 2019 года, в рамках которого группа записывала, микшировала и выпускала новую музыку каждую неделю в течение года. 15-трековый альбом включает недавние синглы "And The color Red" и "Denver Luna", которые были выпущены летом после их дебюта на живом концерте в Бристоле в марте этого года. Underworld — это Рик Смит и Карл Хайд. Их бесподобный первый альбом — dubnobasswithmyheadman — был выпущен в 1994 году и получил всеобщее признание. За тридцать лет с момента этого дебюта, ломающего стереотипы, группа зарекомендовала себя как один из самых новаторских и важных электронных коллективов всех времен, который постоянно расширяет творческие границы, искажает жанры и отказывается стоять на месте. За эти тридцать лет их музыка звучала около 100 000 000 ночей и утр после них. Только за последний год Underworld выступили вживую перед более чем полумиллионом человек по всему миру.

Отзывы о товаре Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Smith Hyde
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smith Hyde
Barcode
[0044003424661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Strawberry Hotel
Жанр
House
Трек-лист
Black Poppies, Denver Luna, Techno Shinkansen, And The Colour Red, Sweet Lands Experience, Lewis In Pomona, Hilo Sky, Burst Of Laughter, King Of Haarlem, Ottavia, Denver Luna (Acappella), Gene Pool, Oh Thorn!, Iron Bones, Stick Man Test
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
"Strawberry Hotel" - первый альбом Underworld после экспериментального проекта "Drift" 2019 года, в рамках которого группа записывала, микшировала и выпускала новую музыку каждую неделю в течение года. 15-трековый альбом включает недавние синглы "And The color Red" и "Denver Luna", которые были выпущены летом после их дебюта на живом концерте в Бристоле в марте этого года. Underworld — это Рик Смит и Карл Хайд. Их бесподобный первый альбом — dubnobasswithmyheadman — был выпущен в 1994 году и получил всеобщее признание. За тридцать лет с момента этого дебюта, ломающего стереотипы, группа зарекомендовала себя как один из самых новаторских и важных электронных коллективов всех времен, который постоянно расширяет творческие границы, искажает жанры и отказывается стоять на месте. За эти тридцать лет их музыка звучала около 100 000 000 ночей и утр после них. Только за последний год Underworld выступили вживую перед более чем полумиллионом человек по всему миру.
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Отзывы


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