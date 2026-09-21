Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Underworld - Strawberry Hotel (0044003424661) виниловая пластинка
"Strawberry Hotel" - первый альбом Underworld после экспериментального проекта "Drift" 2019 года, в рамках которого группа записывала, микшировала и выпускала новую музыку каждую неделю в течение года. 15-трековый альбом включает недавние синглы "And The color Red" и "Denver Luna", которые были выпущены летом после их дебюта на живом концерте в Бристоле в марте этого года. Underworld — это Рик Смит и Карл Хайд. Их бесподобный первый альбом — dubnobasswithmyheadman — был выпущен в 1994 году и получил всеобщее признание. За тридцать лет с момента этого дебюта, ломающего стереотипы, группа зарекомендовала себя как один из самых новаторских и важных электронных коллективов всех времен, который постоянно расширяет творческие границы, искажает жанры и отказывается стоять на месте. За эти тридцать лет их музыка звучала около 100 000 000 ночей и утр после них. Только за последний год Underworld выступили вживую перед более чем полумиллионом человек по всему миру.
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