Тостер Leonord LE-1746
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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
В наличии
Код товара: 693005
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тостеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
1.5
Описание товара Тостер Leonord LE-1746
Тостер Leonord LE-1746 - это удобное и функциональное устройство для приготовления вкусного тоста. С мощностью от 780 до 930 Вт он быстро и равномерно пожарит хлеб по вашему вкусу.
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Тостер Leonord LE-1746 - это удобное и функциональное устройство для приготовления вкусного тоста. С мощностью от 780 до 930 Вт он быстро и равномерно пожарит хлеб по вашему вкусу.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Су виды, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, недорогие, на 2 тоста, на 4 тоста, в металлическом корпусе, белые, черные
Тостер Leonord LE-1746 - стоимость товара 1980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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