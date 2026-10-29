Миксер Leonord LE-1739 бежевый
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 692976
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1 850 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Миксер Leonord LE-1739 бежевый
Надежный миксер от Leonord мощностью 500 Вт. В комплект входят насадки, для взбивания и крючки для замешивания теста которые изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на частое использование. Он оснащен шестью скоростями и функцией TURBO режим, что позволяет ему работать с разными типами сопротивления и условиями смешивания. Легко использовать, легко чистить и легко хранить.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Надежный миксер от Leonord мощностью 500 Вт. В комплект входят насадки, для взбивания и крючки для замешивания теста которые изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на частое использование. Он оснащен шестью скоростями и функцией TURBO режим, что позволяет ему работать с разными типами сопротивления и условиями смешивания. Легко использовать, легко чистить и легко хранить.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Миксер Leonord LE-1739 бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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