Весы кухонные Leonord электронные LE-1702
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692942
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х16х3
Вес, г.
300
Описание товара Весы кухонные Leonord электронные LE-1702
С цифровыми кухонными весами от Leonord вы сможете добиться отличных результатов при работе на кухне. Весы оснащены легко читаемым LCD дисплеем с подсветкой и функцией тарирования, которая позволяет обнулить весы. Кроме того, они имеют автоматическое отключение, что экономит энергию. Весы могут отображать такие единиц измерения как грамм, фунт, унция, миллилитр. Кухонные весы взвешивают продукты весом до 5 кг с интервалом в 1 грамм. Для удобства использования, предусмотрен индикатор перегрузки и низкого заряда батареи.
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С цифровыми кухонными весами от Leonord вы сможете добиться отличных результатов при работе на кухне. Весы оснащены легко читаемым LCD дисплеем с подсветкой и функцией тарирования, которая позволяет обнулить весы. Кроме того, они имеют автоматическое отключение, что экономит энергию. Весы могут отображать такие единиц измерения как грамм, фунт, унция, миллилитр. Кухонные весы взвешивают продукты весом до 5 кг с интервалом в 1 грамм. Для удобства использования, предусмотрен индикатор перегрузки и низкого заряда батареи.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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