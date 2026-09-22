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Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный

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Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 1
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 2
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 3
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 4
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 5
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 6
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 7
Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Предел взвешивания, кг
5
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 1
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 2
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 3
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 4
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 5
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 6
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 7
  • Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730622
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Характеристики

Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
красный
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х28
Вес, кг.
3.4

Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный

Эти кухонные весы, выполненные в ярком красном оттенке, привлекают внимание своим ретро-дизайном, вдохновленным стилем 50-х годов. Корпус устройства изготовлен из сочетания нержавеющей стали и пластика, что придает ему не только привлекательный вид, но и прочность. Чаша, вмещающая до 1.8 литров, также выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту ухода. Функциональность весов Smeg KSF01RDWW впечатляет: они способны измерять до 5 кг с точностью до 1 грамма. Это делает их идеальными для точных кулинарных экспериментов. Устройство поддерживает несколько единиц измерения, таких как граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции, что позволяет легко адаптироваться к различным рецептам и ингредиентам. Функция тарирования упрощает процесс взвешивания, позволяя исключать вес контейнера. Весы оснащены LED-дисплеем с подсветкой, обеспечивающим четкость отображения данных при любом освещении. Управление осуществляется с помощью рычага, что добавляет устройству ретро-шарма. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки UNIT и TARA делают использование интуитивно понятным. Время работы от встроенной литий-ионной батареи емкостью 1200 мА/ч составляет до 36 часов, а режим ожидания позволяет экономить заряд, увеличивая время между подзарядками. Кабель USB длиной 60 см обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Эти весы не только функциональны, но и практичны в использовании. С размерами 31.5?18?25 см, они легко найдут своё место на кухонном столе, добавляя интерьеру нотку ретро-стиля. Благодаря продуманной эргономике, они вписываются в любое пространство, не занимая лишнего места. Весы Smeg KSF01RDWW станут незаменимым помощником для любителей готовки, позволяя точно следовать рецептам и экспериментировать с новыми блюдами. Ключевые преимущества Уникальный ретро-дизайн добавит стиль и элегантность вашей кухне. Высокая точность измерения до 1 грамма для идеальных кулинарных результатов. Многофункциональность: поддержка нескольких единиц измерения для удобства.

Отзывы о товаре Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный




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Характеристики
Бренд
Smeg
Материал корпуса
пластик, сталь
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
1.8
Управление
механическое
Тип элементов питания
Li-Ion
Основной цвет
красный
Единицы измерения
граммы, мл, унция, фунт
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Описание
Эти кухонные весы, выполненные в ярком красном оттенке, привлекают внимание своим ретро-дизайном, вдохновленным стилем 50-х годов. Корпус устройства изготовлен из сочетания нержавеющей стали и пластика, что придает ему не только привлекательный вид, но и прочность. Чаша, вмещающая до 1.8 литров, также выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту ухода. Функциональность весов Smeg KSF01RDWW впечатляет: они способны измерять до 5 кг с точностью до 1 грамма. Это делает их идеальными для точных кулинарных экспериментов. Устройство поддерживает несколько единиц измерения, таких как граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции, что позволяет легко адаптироваться к различным рецептам и ингредиентам. Функция тарирования упрощает процесс взвешивания, позволяя исключать вес контейнера. Весы оснащены LED-дисплеем с подсветкой, обеспечивающим четкость отображения данных при любом освещении. Управление осуществляется с помощью рычага, что добавляет устройству ретро-шарма. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки UNIT и TARA делают использование интуитивно понятным. Время работы от встроенной литий-ионной батареи емкостью 1200 мА/ч составляет до 36 часов, а режим ожидания позволяет экономить заряд, увеличивая время между подзарядками. Кабель USB длиной 60 см обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Эти весы не только функциональны, но и практичны в использовании. С размерами 31.5?18?25 см, они легко найдут своё место на кухонном столе, добавляя интерьеру нотку ретро-стиля. Благодаря продуманной эргономике, они вписываются в любое пространство, не занимая лишнего места. Весы Smeg KSF01RDWW станут незаменимым помощником для любителей готовки, позволяя точно следовать рецептам и экспериментировать с новыми блюдами. Ключевые преимущества Уникальный ретро-дизайн добавит стиль и элегантность вашей кухне. Высокая точность измерения до 1 грамма для идеальных кулинарных результатов. Многофункциональность: поддержка нескольких единиц измерения для удобства.
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Отзывы


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