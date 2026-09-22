Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный
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Характеристики
Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01RDWW красный
Эти кухонные весы, выполненные в ярком красном оттенке, привлекают внимание своим ретро-дизайном, вдохновленным стилем 50-х годов. Корпус устройства изготовлен из сочетания нержавеющей стали и пластика, что придает ему не только привлекательный вид, но и прочность. Чаша, вмещающая до 1.8 литров, также выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту ухода. Функциональность весов Smeg KSF01RDWW впечатляет: они способны измерять до 5 кг с точностью до 1 грамма. Это делает их идеальными для точных кулинарных экспериментов. Устройство поддерживает несколько единиц измерения, таких как граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции, что позволяет легко адаптироваться к различным рецептам и ингредиентам. Функция тарирования упрощает процесс взвешивания, позволяя исключать вес контейнера. Весы оснащены LED-дисплеем с подсветкой, обеспечивающим четкость отображения данных при любом освещении. Управление осуществляется с помощью рычага, что добавляет устройству ретро-шарма. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и кнопки UNIT и TARA делают использование интуитивно понятным. Время работы от встроенной литий-ионной батареи емкостью 1200 мА/ч составляет до 36 часов, а режим ожидания позволяет экономить заряд, увеличивая время между подзарядками. Кабель USB длиной 60 см обеспечивает удобство подключения к источнику питания. Эти весы не только функциональны, но и практичны в использовании. С размерами 31.5?18?25 см, они легко найдут своё место на кухонном столе, добавляя интерьеру нотку ретро-стиля. Благодаря продуманной эргономике, они вписываются в любое пространство, не занимая лишнего места. Весы Smeg KSF01RDWW станут незаменимым помощником для любителей готовки, позволяя точно следовать рецептам и экспериментировать с новыми блюдами. Ключевые преимущества Уникальный ретро-дизайн добавит стиль и элегантность вашей кухне. Высокая точность измерения до 1 грамма для идеальных кулинарных результатов. Многофункциональность: поддержка нескольких единиц измерения для удобства.
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