Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Весы кухонные Smeg KSF01PGWW пастельный зеленый
Кухонные весы Smeg KSF01PGWW — это элегантное сочетание стиля и функциональности. Они выполнены в стиле 50-х годов, что придает им шарм и изысканность. Пастельно-зеленый цвет корпуса из нержавеющей стали и пластика подчеркивает их уникальный дизайн и делает их ярким акцентом на любой кухне. Эта модель не только красива, но и прочна, благодаря использованию качественных материалов. Максимальная вместимость этих весов составляет 5 кг, а шаг измерения — всего 1 грамм. Это позволяет точно взвешивать ингредиенты для любого рецепта. В комплекте с весами поставляется чаша из нержавеющей стали объемом 1.8 литра, которая идеально подходит для смешивания ингредиентов. Особенностью этих весов является их удобство в использовании. Они оснащены LED-дисплеем с подсветкой, который позволяет легко прочитать результаты измерений. Управление весами осуществляется с помощью рычага, что делает их использование интуитивно понятным. Весы также имеют функцию тарирования, которая позволяет обнулить вес чаши и взвешивать только ингредиенты. Прибор работает от аккумулятора литий-ионного типа на 1200 мА/ч, что обеспечивает время работы в активном режиме до 36 часов. Для зарядки аккумулятора в комплекте предоставляется USB-кабель длиной 60 см. Кроме того, имеется режим ожидания, который позволяет экономить заряд аккумулятора при недолгом простое. Пользователь может выбрать единицах измерения: граммы, миллилитры, фунты, унции и жидкие унции. Это делает их универсальными и подходящими для любой кухни, независимо от того, какие рецепты вы предпочитаете.
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