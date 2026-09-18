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Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок купить с доставкой в Москве
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Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок

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Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207944
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х5
Вес, г.
140

Описание товара Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок

Кухонные весы Beurer KS19 очень компактные – размер платформы всего 14.5x20 см. Но это один из тех приборов, которые меняют жизнь к лучшему. С ними воспроизвести любой рецепт с ювелирной точностью не составит труда. Причем не важно, в какой стране и когда он был создан – весы способны измерять объем в миллилитрах и жидких унциях, а вес – в граммах, унциях и фунтах. Beurer KS19 berry никогда не обманут своего владельца, ведь их производитель – признанный лидер в производстве техники медицинского назначения. Это особенно важно для тех, кто следит за своим весом или страдает диабетом: количество калорий и хлебных единиц будет рассчитано верно.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Beurer KS19 Ice Cream макс.вес:5кг рисунок




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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Кухонные весы
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонные весы Beurer KS19 очень компактные – размер платформы всего 14.5x20 см. Но это один из тех приборов, которые меняют жизнь к лучшему. С ними воспроизвести любой рецепт с ювелирной точностью не составит труда. Причем не важно, в какой стране и когда он был создан – весы способны измерять объем в миллилитрах и жидких унциях, а вес – в граммах, унциях и фунтах. Beurer KS19 berry никогда не обманут своего владельца, ведь их производитель – признанный лидер в производстве техники медицинского назначения. Это особенно важно для тех, кто следит за своим весом или страдает диабетом: количество калорий и хлебных единиц будет рассчитано верно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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