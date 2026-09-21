Herbie Hancock - Maiden Voyage (coloured) (0602465117462) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692570
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maiden Voyage, The Eye Of The Hurricane, Little One, Survival Of The Fittest, Dolphin Dance
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbie Hancock - Maiden Voyage (coloured) (0602465117462) виниловая пластинка
«Maiden Voyage» 1965 года остается одним из величайших творческих достижений в карьере великого пианиста. К Хэнкоку присоединяются его товарищи по группе Майлза Дэвиса: Рон Картер на басу и Тони Уильямс на барабанах, а также Фредди Хаббард на трубе и Джордж Коулмен на тенор-саксофоне. Квинтет начинает исследование пяти оригинальных композиций Хэнкока, некоторые из которых с тех пор стали непреходящими стандартами в джазовом лексиконе, включая заглавную песню «Eye of the Hurricane» и «Dolphin Dance».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) винило...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитVarious Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (00...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - Joe Cocker! (0602478785474 ) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Cocker - With A Little Help From My Friends (0602478785375 )...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (01...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMiles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKeane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465117462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Herbie Hancock
Альбом (сингл)
Maiden Voyage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Maiden Voyage, The Eye Of The Hurricane, Little One, Survival Of The Fittest, Dolphin Dance
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 85
Страна производитель
США
«Maiden Voyage» 1965 года остается одним из величайших творческих достижений в карьере великого пианиста. К Хэнкоку присоединяются его товарищи по группе Майлза Дэвиса: Рон Картер на басу и Тони Уильямс на барабанах, а также Фредди Хаббард на трубе и Джордж Коулмен на тенор-саксофоне. Квинтет начинает исследование пяти оригинальных композиций Хэнкока, некоторые из которых с тех пор стали непреходящими стандартами в джазовом лексиконе, включая заглавную песню «Eye of the Hurricane» и «Dolphin Dance».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Herbie Hancock - Maiden Voyage (coloured) (0602465117462) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Herbie Hancock - Maiden Voyage (coloured) (0602465117462) виниловая пластинка