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OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка

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OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка - фото 1
OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Shin Evangelion
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692454
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028118118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Shin Evangelion
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Paris, If a Cause Is Worth Dying for Then Be, Euro Nerv, Tema Principale: Orchestra Dedicata Ai Maestri, Berceuse: Piano, L'homme N'est Ni Ange Ni Bete, Prettiest Star, Karma, Yearning for Your Love, Tema Principale: Piano Dedicata Ai Maestri, Hand of Fate, Unwelcome: Piano, M & R: Piano, Lost in the Memory, Berceuse: Piano Dans L'orchestre a Cordes, Gekitotsu! Gouten Tai Daimakan =hooked On the Last Train= (Duel! Gohten VS. Daimakan =hooked On the Last Train=), Metamorphosis, Paranoia, Mirror M
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка

«Music from 'Shin Evangelion': 3.0+1.0» известного японского композитора Сиро Сагису представляет собой музыку, написанную Сагису для четвертого и последнего фильма тетралогии «Rebuild of Evangelion», самого кассового фильма года в Японии. Издание на виниле 140 г. Оживьте эмоции от последнего фильма тетралогии «Rebuild of Evangelion» с винилом «Shin Evangelion: 3.0+1.0» с музыкой Сиро Сагису!



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028118118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Shin Evangelion
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Paris, If a Cause Is Worth Dying for Then Be, Euro Nerv, Tema Principale: Orchestra Dedicata Ai Maestri, Berceuse: Piano, L'homme N'est Ni Ange Ni Bete, Prettiest Star, Karma, Yearning for Your Love, Tema Principale: Piano Dedicata Ai Maestri, Hand of Fate, Unwelcome: Piano, M & R: Piano, Lost in the Memory, Berceuse: Piano Dans L'orchestre a Cordes, Gekitotsu! Gouten Tai Daimakan =hooked On the Last Train= (Duel! Gohten VS. Daimakan =hooked On the Last Train=), Metamorphosis, Paranoia, Mirror M
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Music from 'Shin Evangelion': 3.0+1.0» известного японского композитора Сиро Сагису представляет собой музыку, написанную Сагису для четвертого и последнего фильма тетралогии «Rebuild of Evangelion», самого кассового фильма года в Японии. Издание на виниле 140 г. Оживьте эмоции от последнего фильма тетралогии «Rebuild of Evangelion» с винилом «Shin Evangelion: 3.0+1.0» с музыкой Сиро Сагису!


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Shin Evangelion (Shiro Sagisu) (0198028118118) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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