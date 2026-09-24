Post Malone - F1-Trillion (0602465835571) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
F1-Trillion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 692427
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465835571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
F1-Trillion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wrong Ones, Finer Things, I Had Some Help, Pour Me A Drink, Have The Heart, What Dont Belong To Me, Goes Without Saying, Guy For That, Nosedive, Losers, Devil Ive Been, Never Love You Again, Missin You Like This, California Sober, Hide My Gun, Right About You, M-E-X-I-C-O, Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Post Malone - F1-Trillion (0602465835571) виниловая пластинка
9-кратный обладатель награды Diamond Award и номинант на премию GRAMMY хит-артист Post Malone возвращается в 2024 году со своим шестым студийным альбомом F-1 Trillion. Издание на виниле.. Со своим новым альбомом «F-1 Trillion» Post Malone движется в новом смелом направлении. Он описал альбом как свой взгляд на сборник кантри-песен, далекий от его узнаваемого звучания в стиле хип-хоп/R&amp;B. Но, судя по заглавному синглу «I Had Some Help», в котором в качестве гостя выступила кантри-звезда Морган Уоллен, похоже, мы в надежных руках. Помимо Моргана Уоллена, к Post Malone также присоединились известные кантри-исполнители Крис Стэплтон, Люк Комбс и Блейк Шелтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602465835571]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
F1-Trillion
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wrong Ones, Finer Things, I Had Some Help, Pour Me A Drink, Have The Heart, What Dont Belong To Me, Goes Without Saying, Guy For That, Nosedive, Losers, Devil Ive Been, Never Love You Again, Missin You Like This, California Sober, Hide My Gun, Right About You, M-E-X-I-C-O, Yours
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
9-кратный обладатель награды Diamond Award и номинант на премию GRAMMY хит-артист Post Malone возвращается в 2024 году со своим шестым студийным альбомом F-1 Trillion. Издание на виниле.. Со своим новым альбомом «F-1 Trillion» Post Malone движется в новом смелом направлении. Он описал альбом как свой взгляд на сборник кантри-песен, далекий от его узнаваемого звучания в стиле хип-хоп/R&amp;B. Но, судя по заглавному синглу «I Had Some Help», в котором в качестве гостя выступила кантри-звезда Морган Уоллен, похоже, мы в надежных руках. Помимо Моргана Уоллена, к Post Malone также присоединились известные кантри-исполнители Крис Стэплтон, Люк Комбс и Блейк Шелтон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Post Malone - F1-Trillion (0602465835571) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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