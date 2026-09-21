Manfred Mann's Earth Band - Masque (5060051334634) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692301
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Характеристики
Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Creature
Barcode
[5060051334634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Joybringer (From Jupiter), Billies Orno Bounce, What You Give Is What You Get (Start), Rivers Run Dry, Planets Schmanets, Geronimo's Cadillac, Sister Billie's Bounce, Telegram To Monica, Couple Of Mates (From Mars And Jupiter), Neptune (Icebringer), Hymn (From Jupiter), We're Going Wrong
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manfred Mann's Earth Band - Masque (5060051334634) виниловая пластинка
Оригинальное немецкое издание тринадцатого студийного альбома Manfred Mann's Earth Band, вышедшего в 1987 году. Конверт и винил в отличном состоянии. Британская рок-группа Manfred Mann's Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
CREATURE MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Creature
Barcode
[5060051334634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
Masque
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Joybringer (From Jupiter), Billies Orno Bounce, What You Give Is What You Get (Start), Rivers Run Dry, Planets Schmanets, Geronimo's Cadillac, Sister Billie's Bounce, Telegram To Monica, Couple Of Mates (From Mars And Jupiter), Neptune (Icebringer), Hymn (From Jupiter), We're Going Wrong
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Оригинальное немецкое издание тринадцатого студийного альбома Manfred Mann's Earth Band, вышедшего в 1987 году. Конверт и винил в отличном состоянии. Британская рок-группа Manfred Mann's Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Manfred Mann's Earth Band - Masque (5060051334634) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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