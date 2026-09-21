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Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW купить с доставкой в Москве
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Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW

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Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 1
Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 2
Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 1
  • Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 2
  • Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691990
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х55х37
Вес, кг.
14.22

Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW

Кухонная вытяжка Korting — это мощное решение для больших и средних кухонь: производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами и паром. Пять скоростей позволяют точно регулировать режим работы под каждую ситуацию. Купольная конструкция придаёт интерьеру стильный современный вид, а белый цвет в сочетании с металлом и стеклом выглядит свежо и легко вписывается в любую кухню. Тихая работа (54 дБ) обеспечивает комфорт даже во время долгого приготовления ужина. Сенсорное управление — современно и удобно: одним касанием меняйте режимы. Жировой фильтр заботится о чистоте воздуха и поддерживает свежесть. Универсальный режим отвода или циркуляции позволит выбрать оптимальный вариант для вашей кухни. Встроенное освещение создаёт комфортные условия для работы. Диаметр воздуховода на выбор: 120 или 150 мм — удобно для разных монтажных задач. Вытяжка Korting — надёжная помощница в стильном исполнении.

Отзывы о товаре Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная вытяжка Korting — это мощное решение для больших и средних кухонь: производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами и паром. Пять скоростей позволяют точно регулировать режим работы под каждую ситуацию. Купольная конструкция придаёт интерьеру стильный современный вид, а белый цвет в сочетании с металлом и стеклом выглядит свежо и легко вписывается в любую кухню. Тихая работа (54 дБ) обеспечивает комфорт даже во время долгого приготовления ужина. Сенсорное управление — современно и удобно: одним касанием меняйте режимы. Жировой фильтр заботится о чистоте воздуха и поддерживает свежесть. Универсальный режим отвода или циркуляции позволит выбрать оптимальный вариант для вашей кухни. Встроенное освещение создаёт комфортные условия для работы. Диаметр воздуховода на выбор: 120 или 150 мм — удобно для разных монтажных задач. Вытяжка Korting — надёжная помощница в стильном исполнении.
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