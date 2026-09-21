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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW купить с доставкой в Москве
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691920
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7х79.8х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х33х33
Вес, кг.
10.2

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — мощное решение для современной кухни. Благодаря производительности 950 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро избавляя помещение от запахов. Пять скоростей позволяют выбрать оптимальный режим работы, а тихая работа при уровне шума 54 дБ делает вытяжку почти незаметной. Удобное сенсорное управление, стильный белый цвет и сочетание металла со стеклом придают устройству элегантный вид. Жировой и угольный фильтры защищают воздух и продлевают срок службы вытяжки, режимы отвод/циркуляция подойдут для любых условий. Компактная встраиваемая конструкция с продуманной системой освещения делает Korting идеальным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля, мощности и комфорта.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Особенности
пульт дистанционного управления
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7х79.8х25
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — мощное решение для современной кухни. Благодаря производительности 950 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро избавляя помещение от запахов. Пять скоростей позволяют выбрать оптимальный режим работы, а тихая работа при уровне шума 54 дБ делает вытяжку почти незаметной. Удобное сенсорное управление, стильный белый цвет и сочетание металла со стеклом придают устройству элегантный вид. Жировой и угольный фильтры защищают воздух и продлевают срок службы вытяжки, режимы отвод/циркуляция подойдут для любых условий. Компактная встраиваемая конструкция с продуманной системой освещения делает Korting идеальным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля, мощности и комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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