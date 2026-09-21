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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN купить с доставкой в Москве
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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN

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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN - фото 1
Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN - фото 1
  • Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692008
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
98х55х41
Вес, кг.
16.3

Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN

Korting — это кухонная вытяжка с уверенным характером: мощность 244 Вт и производительность в 950 м? позволяют быстро и эффективно устранять запахи даже при интенсивной готовке. Пристенная конструкция гармонично впишется в современное пространство, а черное стекло подчеркнёт стиль и лаконичность интерьера. Сенсорное управление — это интуитивное пользование и эстетика без лишних кнопок. Пять скоростей работы дают гибкость: от деликатного проветривания до максимального воздухообмена. Жировой фильтр оберегает кухню от налёта и облегчает уход за техникой. Два варианта подключения воздуховода (120 мм и 150 мм) делают установку более гибкой, а наличие освещения обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес в 14,88 кг гарантирует устойчивость и надёжность конструкции. Вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит чистоту, удобство и стиль на своей кухне.

Отзывы о товаре Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
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Страна производитель
Турция
Описание
Korting — это кухонная вытяжка с уверенным характером: мощность 244 Вт и производительность в 950 м? позволяют быстро и эффективно устранять запахи даже при интенсивной готовке. Пристенная конструкция гармонично впишется в современное пространство, а черное стекло подчеркнёт стиль и лаконичность интерьера. Сенсорное управление — это интуитивное пользование и эстетика без лишних кнопок. Пять скоростей работы дают гибкость: от деликатного проветривания до максимального воздухообмена. Жировой фильтр оберегает кухню от налёта и облегчает уход за техникой. Два варианта подключения воздуховода (120 мм и 150 мм) делают установку более гибкой, а наличие освещения обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес в 14,88 кг гарантирует устойчивость и надёжность конструкции. Вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит чистоту, удобство и стиль на своей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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