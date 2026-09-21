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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692015
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN
Кухонная вытяжка Korting создана для тех, кто ценит и стиль, и функциональность. Благодаря стеклянному корпусу в глубоком чёрном цвете она станет ярким акцентом в современной кухне. Наклонная конструкция не только элегантна, но и удобна — пространство над плитой остаётся свободным.
Вытяжка легко справится даже с большим объёмом приготовления: высокая производительность — 950 м? — позволит забыть о запахах и парах. Пять скоростей выбираются интуитивно простым сенсорным управлением — максимум контроля одним касанием. Жировой фильтр поможет сохранить кухню в чистоте.
Работайте в любом режиме — отвод или циркуляция, в зависимости от особенностей вашего помещения. Диаметр воздуховода 120 мм обеспечит стабильную работу, а свет выключателя добавляет комфорта при готовке. Мощность 240 Вт оптимальна для интенсивного использования, а вес 14,5 кг делает монтаж простым и надёжным.
Кухонная вытяжка Korting создана для тех, кто ценит и стиль, и функциональность. Благодаря стеклянному корпусу в глубоком чёрном цвете она станет ярким акцентом в современной кухне. Наклонная конструкция не только элегантна, но и удобна — пространство над плитой остаётся свободным.
Вытяжка легко справится даже с большим объёмом приготовления: высокая производительность — 950 м? — позволит забыть о запахах и парах. Пять скоростей выбираются интуитивно простым сенсорным управлением — максимум контроля одним касанием. Жировой фильтр поможет сохранить кухню в чистоте.
Работайте в любом режиме — отвод или циркуляция, в зависимости от особенностей вашего помещения. Диаметр воздуховода 120 мм обеспечит стабильную работу, а свет выключателя добавляет комфорта при готовке. Мощность 240 Вт оптимальна для интенсивного использования, а вес 14,5 кг делает монтаж простым и надёжным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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