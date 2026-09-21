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Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN купить с доставкой в Москве
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Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN

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Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN - фото 1
Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN - фото 1
  • Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691911
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х52х34
Вес, кг.
10

Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN

Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном черном цвете сочетает в себе современный дизайн и отличную функциональность. Металлический корпус прочен и долговечен, а жировой фильтр надежно справляется с очисткой воздуха — свежесть на кухне и чистота шкафов гарантированы. Три скоростных режима позволяют адаптировать работу вытяжки под любые задачи: от легкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Мощность 141 Вт и производительность 650 м?/ч подойдут даже для просторных кухонь. Возможность работы как на отвод, так и на циркуляцию расширяет варианты установки. С диаметром воздуховода 120 и 150 мм модель легко впишется в разные кухни, а механическое управление интуитивно понятно. Уровень шума — всего 56 дБ — не отвлечет от общения и готовки, а встроенное освещение приятно подсветит рабочую зону. Вес 9,6 кг обеспечивает устойчивость конструкции.

Отзывы о товаре Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
56
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном черном цвете сочетает в себе современный дизайн и отличную функциональность. Металлический корпус прочен и долговечен, а жировой фильтр надежно справляется с очисткой воздуха — свежесть на кухне и чистота шкафов гарантированы. Три скоростных режима позволяют адаптировать работу вытяжки под любые задачи: от легкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Мощность 141 Вт и производительность 650 м?/ч подойдут даже для просторных кухонь. Возможность работы как на отвод, так и на циркуляцию расширяет варианты установки. С диаметром воздуховода 120 и 150 мм модель легко впишется в разные кухни, а механическое управление интуитивно понятно. Уровень шума — всего 56 дБ — не отвлечет от общения и готовки, а встроенное освещение приятно подсветит рабочую зону. Вес 9,6 кг обеспечивает устойчивость конструкции.
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Отзывы


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