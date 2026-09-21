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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
141
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691911
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Описание товара Настеная вытяжка Korting KHC 6648 RN
Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном черном цвете сочетает в себе современный дизайн и отличную функциональность. Металлический корпус прочен и долговечен, а жировой фильтр надежно справляется с очисткой воздуха — свежесть на кухне и чистота шкафов гарантированы. Три скоростных режима позволяют адаптировать работу вытяжки под любые задачи: от легкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Мощность 141 Вт и производительность 650 м?/ч подойдут даже для просторных кухонь. Возможность работы как на отвод, так и на циркуляцию расширяет варианты установки. С диаметром воздуховода 120 и 150 мм модель легко впишется в разные кухни, а механическое управление интуитивно понятно. Уровень шума — всего 56 дБ — не отвлечет от общения и готовки, а встроенное освещение приятно подсветит рабочую зону. Вес 9,6 кг обеспечивает устойчивость конструкции.
Купольная кухонная вытяжка Korting в стильном черном цвете сочетает в себе современный дизайн и отличную функциональность. Металлический корпус прочен и долговечен, а жировой фильтр надежно справляется с очисткой воздуха — свежесть на кухне и чистота шкафов гарантированы. Три скоростных режима позволяют адаптировать работу вытяжки под любые задачи: от легкой вентиляции до быстрого удаления сильных запахов. Мощность 141 Вт и производительность 650 м?/ч подойдут даже для просторных кухонь. Возможность работы как на отвод, так и на циркуляцию расширяет варианты установки. С диаметром воздуховода 120 и 150 мм модель легко впишется в разные кухни, а механическое управление интуитивно понятно. Уровень шума — всего 56 дБ — не отвлечет от общения и готовки, а встроенное освещение приятно подсветит рабочую зону. Вес 9,6 кг обеспечивает устойчивость конструкции.
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