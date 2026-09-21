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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W

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Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691852
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
20.1х59.5х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х34х26
Вес, кг.
8

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W

Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и продуманную конструкцию для современной кухни. Она компактна и не привлекает лишнего внимания, занимая минимум места, но обеспечивает впечатляющую производительность — 550 м? в час. Это значит, что запахи и пар быстро исчезнут даже при интенсивной готовке. Два режима работы — отвод и циркуляция — дают гибкость при установке в любом пространстве. Сенсорное управление обеспечивает лёгкость и интуитивность управления скоростями — их здесь две, для разных кулинарных задач. Мощность вытяжки 190 Вт позволяет эффективно удалять загрязнения без лишних затрат энергии. Жировой фильтр из металла и стекла легко очищается и обеспечивает долгий срок службы. Вытяжка работает довольно тихо — уровень шума всего 52 дБ, а встроенное освещение даёт приятный свет над рабочей поверхностью. Благодаря диаметру воздуховода 120 и 150 мм, установка вытяжки максимально универсальна. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHP 6512 W




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
2
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Габаритные размеры
20.1х59.5х30
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает в себе элегантный белый цвет и продуманную конструкцию для современной кухни. Она компактна и не привлекает лишнего внимания, занимая минимум места, но обеспечивает впечатляющую производительность — 550 м? в час. Это значит, что запахи и пар быстро исчезнут даже при интенсивной готовке. Два режима работы — отвод и циркуляция — дают гибкость при установке в любом пространстве. Сенсорное управление обеспечивает лёгкость и интуитивность управления скоростями — их здесь две, для разных кулинарных задач. Мощность вытяжки 190 Вт позволяет эффективно удалять загрязнения без лишних затрат энергии. Жировой фильтр из металла и стекла легко очищается и обеспечивает долгий срок службы. Вытяжка работает довольно тихо — уровень шума всего 52 дБ, а встроенное освещение даёт приятный свет над рабочей поверхностью. Благодаря диаметру воздуховода 120 и 150 мм, установка вытяжки максимально универсальна. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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