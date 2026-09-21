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Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703) купить с доставкой в Москве
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Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)

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Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690681
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
395х250х250
Размеры в упаковке, см
56х54х43
Вес, кг.
2.42

Описание товара Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)

Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)

Отзывы о товаре Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Ведро
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
395х250х250
Описание
Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро для мусора Haiba 12 литров (HB703) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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