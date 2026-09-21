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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)

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Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689329
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Зеркало
Да
Материал боковин
ЛДСП
Подсветка
нет
Высота, см
65
Длина, см
40
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
10

Описание товара Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)

зеркальный шкаф для ванной, выполнен из лдсп, имеет зеркальный фасад и одну распашную дверцу с доводчиками.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo графит Лада 40 (00-00001193)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тип монтажа
подвесной
Цвет изделия
графит
Комплектация
зеркальный шкафчик, инструкция
Основной материал
ЛДСП
Позиционирование дверей
универсальная
Зеркало
Да
Материал боковин
ЛДСП
Подсветка
нет
Высота, см
65
Длина, см
40
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Россия
Описание
зеркальный шкаф для ванной, выполнен из лдсп, имеет зеркальный фасад и одну распашную дверцу с доводчиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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