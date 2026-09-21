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Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192)

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Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 4
Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
  • Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 4
  • Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689325
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Габаритные размеры), см
65x12x40
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х43х15
Вес, кг.
10

Описание товара Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192)

Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192)

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
12
Габаритные размеры), см
65x12x40
Цвет изделия
белый
Основной материал
влагостойкая дсп
Высота, см
65
Габариты (ВxГxШ), мм
650x120x400
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный шкаф Runo белый Лада 40 (00-00001192)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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