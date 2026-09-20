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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) купить с доставкой в Москве
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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078)

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Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 1
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 2
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 3
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 4
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 5
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 6
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 7
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 8
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 9
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 10
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 11
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 12
Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 3
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 4
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 5
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 6
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 7
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 8
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 9
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 10
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 11
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 12
  • Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684093
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
21
Длина, м
21
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
45.2x21x38.5
Система хранения
дверцы
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
45.2
Габариты (ВxГxШ), мм
452x210x385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х24
Вес, кг.
5

Описание товара Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078)

Тумба под раковину RUNO микра идеальный вариант для экономии пространства ванной комнаты. Миниатюрная тумба под раковину микра (подвесная) выполнена в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет одну распашную дверцу. В комплекте к тумбе идут петли, навесы для крепления к стене. Фасад и корпус изделия выполнены из материала МДФ с покрытием пленки ПВХ. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Глубина, см
21
Длина, м
21
Зеркало с полочкой
нет
Комплект
тумба под раковину
Ориентация
правая
Подсветка в комплекте
нет
Покрытие боковин
пленка
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
45.2x21x38.5
Система хранения
дверцы
Развернуть
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
тумба под раковину, фурнитура, документация, упаковка
Форма умывальника
прямоугольник
Бельевая корзина
нет
Комплект ножек
нет
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
нет
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Открытые полки
нет
Термообогрев зеркала
нет
Тумба под накладной умывальник
да
Высота, см
45.2
Габариты (ВxГxШ), мм
452x210x385
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO микра идеальный вариант для экономии пространства ванной комнаты. Миниатюрная тумба под раковину микра (подвесная) выполнена в классическом белом цвете и отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную имеет одну распашную дверцу. В комплекте к тумбе идут петли, навесы для крепления к стене. Фасад и корпус изделия выполнены из материала МДФ с покрытием пленки ПВХ. Внимание! Раковина в комплект не входит. Она приобретается дополнительно. Цена указана за тумбу без раковины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo (под умывальник Como 40/ Smart 40) Микра 40 (00000001078) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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