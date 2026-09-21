Top.Mail.Ru
Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 1
Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 2
Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 1
  • Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 2
  • Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
35
Ориентация
правая
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
81x13x35
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
810x130x350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х38х16
Вес, кг.
14

Описание товара Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130)

навесной шкаф для ванной комнаты с доводчиком и тремя полками.

Отзывы о товаре Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
13
Длина, м
35
Ориентация
правая
Покрытие фасада
глянцевое
Габаритные размеры), см
81x13x35
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Высота, см
81
Габариты (ВxГxШ), мм
810x130x350
Страна производитель
Китай
Описание
навесной шкаф для ванной комнаты с доводчиком и тремя полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф навесной Runo правый Эрика 35 (00-00001130) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...