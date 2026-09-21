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Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4) купить с доставкой в Москве
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Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4)

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Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4) - фото 1
Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
бронза
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4) - фото 1
  • Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685674
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
22
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
14.5x22x55
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бронза
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х50х26
Вес, кг.
1.41

Описание товара Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4)

полка для полотенец haiba hb8424-4, настенная, из нержавеющей стали, цвет бронза, размеры 14.5x22x55 см.

Отзывы о товаре Полка для полотенец Haiba бронза (HB8424-4)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
22
Покрытие фасада
матовое
Габаритные размеры), см
14.5x22x55
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бронза
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Описание
полка для полотенец haiba hb8424-4, настенная, из нержавеющей стали, цвет бронза, размеры 14.5x22x55 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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