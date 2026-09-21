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Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45) купить с доставкой в Москве
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Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45)

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Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Группа безопасности
Цвет
золотой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689072
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Характеристики

Бренд
RM
Тип товара
Группа безопасности
Высота, см
9
Длина, м
20
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
310

Описание товара Группа безопасности 3Атм (RM-GSB45)

Группа безопасности защищает систему отопления от повышенного давления, автоматический воздухоотводчик удаляет воздух из системы, с помощью манометра производим индикацию давления в системе.

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Характеристики
Бренд
RM
Тип товара
Группа безопасности
Высота, см
9
Длина, м
20
Страна производства
Россия
Цвет
золотой
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Группа безопасности защищает систему отопления от повышенного давления, автоматический воздухоотводчик удаляет воздух из системы, с помощью манометра производим индикацию давления в системе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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