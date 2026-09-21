Вытяжка Kuppersberg BONA 60 B Bronze
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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бронзовый
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689054
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бронзовый
Особенности
индикация, светодиодный экран
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
109х60х50 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
62х55х39
Вес, кг.
12
Описание товара Вытяжка Kuppersberg BONA 60 B Bronze
Настенная, купольная кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 650 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно, макс уровень шума 58 дБ.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бронзовый
Особенности
индикация, светодиодный экран
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
42
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
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Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
109х60х50 см
Страна производитель
Россия
Настенная, купольная кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 650 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно, макс уровень шума 58 дБ.
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