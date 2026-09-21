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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
1500
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688992
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
1500
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Уровень шума
63
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
25.5х59.7х28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х33х29
Вес, кг.
7.9

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C

Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — надежный помощник для современной кухни. Её мощность вытяжки 1500 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро удаляя запахи и пары, а три скорости помогут подобрать оптимальный режим для любого блюда. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете лаконично впишется в любой интерьер. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, оставляя воздух чистым. Механическое управление просто и интуитивно понятно: все под контролем одним движением. Работа в режимах отвода и циркуляции делает вытяжку универсальной для разных кухонных решений, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт во время готовки. При этом уровень шума всего 63 дБ, чтобы ничто не мешало уютной атмосфере. Компактный диаметр воздуховода 120 мм облегчает монтаж и экономит место.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg SLIMTURBO 60 C




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
1500
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
1500
Уровень шума
63
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
механическое
Габаритные размеры
25.5х59.7х28
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая кухонная вытяжка Kuppersberg — надежный помощник для современной кухни. Её мощность вытяжки 1500 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро удаляя запахи и пары, а три скорости помогут подобрать оптимальный режим для любого блюда. Металлический корпус в элегантном бежевом цвете лаконично впишется в любой интерьер. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, оставляя воздух чистым. Механическое управление просто и интуитивно понятно: все под контролем одним движением. Работа в режимах отвода и циркуляции делает вытяжку универсальной для разных кухонных решений, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт во время готовки. При этом уровень шума всего 63 дБ, чтобы ничто не мешало уютной атмосфере. Компактный диаметр воздуховода 120 мм облегчает монтаж и экономит место.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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