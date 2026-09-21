Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INTOUCH 60 C
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg — компактное и мощное решение для вашей кухни. Благодаря производительности 650 м? в час она эффективно справляется даже с интенсивным приготовлением пищи, быстро удаляя запахи и пар. Выберите одну из трёх скоростей для нужного уровня очистки воздуха. Сенсорное управление делает управление максимально удобным и современным. Жировой фильтр надежно задерживает загрязнения, облегчая уход за техникой. Металлический корпус служит долговечно, а бежевый оттенок подчёркивает уют интерьера. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, поэтому подходит для любых кухонных условий. Тихая работа при уровне шума всего 41 дБ не отвлекает во время общения или отдыха. Освещение обеспечивает дополнительный комфорт на кухне, а длины электрошнура 54 см достаточно для размещения встраиваемой конструкции.
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