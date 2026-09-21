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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black

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Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 1
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 2
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 3
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 4
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 5
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 6
Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
130
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 3
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 4
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 5
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 6
  • Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688949
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
130
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
62
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
29.5x52x29.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х34
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black

Стильная встраиваемая вытяжка Kuppersberg органично впишется в современную кухню благодаря лаконичному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 130 Вт и производительность до 950 м? обеспечивают быстрый воздухообмен даже в просторных помещениях — уют без лишних запахов. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы, а жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения. Вытяжка поддерживает оба режима — отвод и циркуляцию, так что её легко вписать в любую планировку. Сенсорное управление делает использование особенно удобным, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Уровень шума всего 62 дБ не потревожит домашнюю атмосферу, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает высокую эффективность работы.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Kuppersberg INLUMIA 60 Black




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
130
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
62
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
29.5x52x29.5
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная встраиваемая вытяжка Kuppersberg органично впишется в современную кухню благодаря лаконичному черному цвету и сочетанию металла со стеклом. Мощность 130 Вт и производительность до 950 м? обеспечивают быстрый воздухообмен даже в просторных помещениях — уют без лишних запахов. Три скорости позволяют подобрать оптимальный режим работы, а жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения. Вытяжка поддерживает оба режима — отвод и циркуляцию, так что её легко вписать в любую планировку. Сенсорное управление делает использование особенно удобным, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Уровень шума всего 62 дБ не потревожит домашнюю атмосферу, а диаметр воздуховода 150 мм обеспечивает высокую эффективность работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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