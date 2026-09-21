Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
1
Общий внутренний объём камеры, л
45
Вместимость
12 бутылок
Энергопотребление
133 кВт*ч/год (при 15 °С)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688909
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Винный шкаф KUPPERSBERG RSW 81 8519 представляет собой функциональное решение для хранения вин. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точную настройку температурного режима от 5 до 20 °С, подходящего для различных видов вин. Вместимость шкафа составляет 12 бутылок, что делает его идеальным для домашнего использования или небольших коллекций. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную температуру, а внутренняя отделка из массива бука создает оптимальные условия для хранения. Шкаф выполнен в стильном черном цвете с одной стеклянной распашной дверью, что позволяет легко просматривать содержимое. Подсветка внутри обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и вес 23,3 кг позволяют разместить шкаф в любом удобном месте.
Винный шкаф KUPPERSBERG RSW 81 8519 представляет собой функциональное решение для хранения вин. Он оснащен электронным управлением, что обеспечивает точную настройку температурного режима от 5 до 20 °С, подходящего для различных видов вин. Вместимость шкафа составляет 12 бутылок, что делает его идеальным для домашнего использования или небольших коллекций. Компрессорный тип охлаждения гарантирует стабильную температуру, а внутренняя отделка из массива бука создает оптимальные условия для хранения. Шкаф выполнен в стильном черном цвете с одной стеклянной распашной дверью, что позволяет легко просматривать содержимое. Подсветка внутри обеспечивает удобство использования в любое время суток. Компактные размеры и вес 23,3 кг позволяют разместить шкаф в любом удобном месте.
Винный шкаф Kuppersberg RSW 81 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Винный шкаф Kuppersberg RSW 81