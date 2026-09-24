Описание товара Винный шкаф Korting KFW 501 SL GXN

Винный холодильник Korting KFW 501 SL GXN имеет одну температурную зону, в которой можно разместить бутылки и единовременно выставить только одну комбинацию настроек. Он встраивается в нишу, что удобно, если у вас ограничен метраж помещения. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 28 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Размораживается автоматически, поэтому не нужно вручную удалять иней со стенок и поддерживать тем самым оптимальные условия. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-20 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Специальное покрытие защищает вино от влияния ультрафиолетовых лучей, которые проникают, если шкаф находится в солнечной комнате. Цвет корпуса — черный/нержавеющая сталь. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 2 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.