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Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN купить с доставкой в Москве
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Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN

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Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 3
Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 4
Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
2
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость бутылок, шт
46
Энергопотребление
0.394 кВт*ч
  • Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 1
  • Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 2
  • Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 3
  • Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 4
  • Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 290 руб. 
Начислим 1061 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692066
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN
66 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
2
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость бутылок, шт
46
Уровень шума, дБ
41
Энергопотребление
0.394 кВт*ч
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
820х595х570 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х66х62
Вес, кг.
49.2

Описание товара Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN

Винный холодильник Korting KFW 803 DB GN имеет две температурные зоны, в которых одновременно можно хранить разные сорта алкоголя и выставлять разные сочетания настроек. Он устанавливается отдельно, что удобно, если у вас есть специальное помещение — кладовая, погреб и т.д. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 46 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-22 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Цвет корпуса — черное стекло. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 5 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.

Отзывы о товаре Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Винный шкаф
Климатический класс
ST, SN, N
Количество камер
2
Общий внутренний объём камеры, л
129
Вместимость бутылок, шт
46
Уровень шума, дБ
41
Энергопотребление
0.394 кВт*ч
Напряжение
220х240 В, 50 Гц
Габаритные размеры, мм
820х595х570 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Винный холодильник Korting KFW 803 DB GN имеет две температурные зоны, в которых одновременно можно хранить разные сорта алкоголя и выставлять разные сочетания настроек. Он устанавливается отдельно, что удобно, если у вас есть специальное помещение — кладовая, погреб и т.д. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 46 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-22 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Цвет корпуса — черное стекло. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 5 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN - по цене 66290 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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