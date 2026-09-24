Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN
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Характеристики
Описание товара Винный шкаф Korting KFW 803 DB GN
Винный холодильник Korting KFW 803 DB GN имеет две температурные зоны, в которых одновременно можно хранить разные сорта алкоголя и выставлять разные сочетания настроек. Он устанавливается отдельно, что удобно, если у вас есть специальное помещение — кладовая, погреб и т.д. Благодаря компактным размерам данная модель — отличный выбор для офиса, гостиничного номера. Количество бутылок, которое можно разместить с учетом полной комплектации и из расчета объема бутылки 0,75 л, — 46 шт. Одна камера в технике такого типа встречается чаще всего, потому что в ней просто расположить все функциональные детали, и в итоге прибор действительно похож на обычный шкаф. Охлажденный воздух поступает внутрь благодаря компрессору. Общий диапазон температур, которые можно установить: 5-22 градусов. Стеклянная дверь — дополнительный изящный штрих к общему дизайну модели. Цвет корпуса — черное стекло. Электронное управление помогает быстро разобраться в том, как функционирует эта модель, и легко настроить все необходимые параметры. На дисплее отображаются данные, которые собирают датчики в камере. Лампочки, расположенные внутри, хорошо подсвечивают бутылки. Всего полок, на которых можно разместить коллекцию, в шкафу 5 шт. Пространство тщательно вентилируется, чтобы воздух не застаивался, не попадали посторонние запахи. Вы можете также заблокировать панель управления, чтобы дети или другие члены семьи ничего не изменили.
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