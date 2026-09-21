Винный шкаф Kuppersberg RBW 66
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Характеристики
Описание товара Винный шкаф Kuppersberg RBW 66
Встраиваемый винный шкаф Kuppersberg RBW-66 создан как стильное встраиваемое решение для аккуратного хранения коллекции. Лаконичный фасад с чёрной окантовкой под стеклом образует строгую витрину, которая легко комбинируется с мебелью в современном стиле. Компактные габариты 59,5?59?54,5 см позволяют разместить корпус в нише 59?56?55 см, не теряя полезного объёма: 85 литров и место для 36 стандартных бутылок по 0,75 л. Одна дверца с правым упором открывается плавно, придавая интерьеру аккуратный вид, а три деревянные полки создают тёплую фактуру внутри и надежно фиксируют бутылки на уровнях. Внутренняя подсветка деликатно подчёркивает этикетки, а стеклопакет защищает содержимое от запыления, одновременно оставаясь прозрачным для демонстрации коллекции. Черная отделка придаёт глубину витрине, не перегружая пространство, а минималистичные линии и продуманная высота делают прибор удобным для установки под столешницу или в мебельный блок, сохраняя единый стиль помещения. Компрессорная система отвечает за равномерный климат в двух температурных зонах с возможностью установки в пределах 5-22 °C, что обеспечивает гибкость для разных сортов. Однокомпрессорная схема обеспечивает стабильность работы при умеренном уровне шума — 39 дБ, а годовой расход электроэнергии составляет 140 кВт·ч. Электронное управление с информативным дисплеем позволяет точно регулировать параметры, а функция блокировки предотвращает случайные изменения настроек. Три деревянных полки рассчитаны на стандартные бутылки и удобно компонуются внутри объёма 85 литров; дверной блок со стеклопакетом в чёрной рамке сохраняет презентабельность и препятствует проникновению пыли. Для подключения используются параметры сети 220-240 В при 50/60 Гц, длина сетевого шнура — 1,5 м, что даёт запас для монтажа в меблированной зоне. Конструкция предусмотрена для монтажа в нишу указанного размера, сочетая компактность, аккуратные параметры и набор функций для надёжного хранения коллекции, включая внутреннюю подсветку и защиту от детей.
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