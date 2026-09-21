Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244C-01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
436x26x37
Габаритные размеры), см
43.6x2.6x3.7
Страна бренда
Россия
Ширина, см
2.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, водосберегающий аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х6
Вес, кг.
2.1
Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244C-01)
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244C-01) - современный однорычажный смеситель, выполненный из нержавеющей стали. Он оснащен поворотным изливом и водосберегающим аэратором, что обеспечивает экономию воды и бесшумную работу. Дизайн смесителя соответствует современным кухонным интерьерам.
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Бренд
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
436x26x37
Габаритные размеры), см
43.6x2.6x3.7
Страна бренда
Россия
Ширина, см
2.6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, водосберегающий аэратор
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухонной мойки Fmark (FS8244C-01) - современный однорычажный смеситель, выполненный из нержавеющей стали. Он оснащен поворотным изливом и водосберегающим аэратором, что обеспечивает экономию воды и бесшумную работу. Дизайн смесителя соответствует современным кухонным интерьерам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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