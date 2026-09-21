Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688438
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
13.4
Длина, м
39.6
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, современный стиль, матовое покрытие.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
2.05
Описание товара Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)
Смеситель для ванны Fmark FS8225Q выполнен в современном стиле и предназначен для комфортного использования. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем, что обеспечивает удобное управление потоком воды и температурой. Дизайн смесителя позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер ванной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 450 руб. 6 750 руб.1363 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный ПрофСан ПСМ-2018
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для ванны Dorff Comfort D8010000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07100, хром
-
В наличииЦена 6 140 руб. 6 210 руб.1535 руб. в СплитСмеситель для душа WasserKRAFT Alme 1551 встраиваемый 9061543
-
В наличииЦена 6 290 руб. 6 390 руб.1573 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки с гибким изливом RUSH (MS9035-35Bla...
-
В наличииЦена 6 390 руб.1598 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Prime D4002100
-
В наличииЦена 6 420 руб. 10 080 руб.1605 руб. в СплитСенсорный смеситель Savol (GY8892H) дивертор (AAA) приобретается...
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
Бренд
Тип товара
Высота, см
13.4
Длина, м
39.6
Габариты (ВxГxШ), мм
39x13x13
Габаритные размеры), см
3.9x1.3x1.3
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, современный стиль, матовое покрытие.
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Fmark FS8225Q выполнен в современном стиле и предназначен для комфортного использования. Он оснащен поворотным изливом и керамическим картриджем, что обеспечивает удобное управление потоком воды и температурой. Дизайн смесителя позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер ванной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q) - купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Fmark (FS8225Q)