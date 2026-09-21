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Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W)

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Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688409
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
10
Длина, м
20.9
Габариты (ВxГxШ), мм
620x210x285
Габаритные размеры), см
62x21x28.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление, гигиенический душ.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W)

Смеситель для биде Savol S-FXQ007W — современный однорычажный настенный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для гигиенических душей и отличается простотой управления и надежностью. В комплекте идут лейка, шланг и другие необходимые элементы. Гарантия на товар составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ007W)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
10
Длина, м
20.9
Габариты (ВxГxШ), мм
620x210x285
Габаритные размеры), см
62x21x28.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа, фирменная упаковка
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный стиль, однорычажное управление, гигиенический душ.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ007W — современный однорычажный настенный смеситель, изготовленный из нержавеющей стали. Он предназначен для гигиенических душей и отличается простотой управления и надежностью. В комплекте идут лейка, шланг и другие необходимые элементы. Гарантия на товар составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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