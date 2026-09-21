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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344) купить с доставкой в Москве
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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344)

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Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344) - фото 1
Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344) - фото 1
  • Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688158
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Характеристики

Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, технический паспорт, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x190x500
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
11.6

Описание товара Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344)

Кухонные мойки Ulgran серии Classic изготовлены из искусственного камня на основе композитного материала (80% натурального мрамора и 20% полимерных связующих) и отличаются простотой в уходе, исключительной гигиеничностью, устойчивостью к бытовым царапинам и воздействию высоких и низких температур.

Отзывы о товаре Мойка Ulgran Classic ультра-черный (U-404-344)




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Характеристики
Бренд
ULGRAN
Тип товара
Мойка кухонная
Комплектация
мойка, сливная арматура, технический паспорт, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
220x190x500
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонные мойки Ulgran серии Classic изготовлены из искусственного камня на основе композитного материала (80% натурального мрамора и 20% полимерных связующих) и отличаются простотой в уходе, исключительной гигиеничностью, устойчивостью к бытовым царапинам и воздействию высоких и низких температур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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