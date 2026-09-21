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Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) купить с доставкой в Москве
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Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310)

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Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) - фото 1
Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) - фото 1
  • Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687793
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
338х129х93
Размеры в упаковке, см
64х52х28
Вес, кг.
1.1

Описание товара Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310)

Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310)

Отзывы о товаре Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
338х129х93
Описание
Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ёршик туалетный настенный BELZ (B90310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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