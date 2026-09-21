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Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) купить с доставкой в Москве
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Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A)

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Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 1
Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 2
Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 1
  • Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 2
  • Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687789
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
ершик, держатель, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
375x88x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х10х10
Вес, г.
890

Описание товара Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A)

Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники. Срок службы изделия до 5 лет.

Отзывы о товаре Ерш настенный Fixsen Hotel нерж.сталь (FX-31013A)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
ершик, держатель, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
375x88x100
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники. Срок службы изделия до 5 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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