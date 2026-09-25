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Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый купить с доставкой в Москве
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Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый

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Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый - фото 1
Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
  • Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый - фото 1
  • Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736302
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x40x189
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
500

Описание товара Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Держатель
Стиль
современный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
белый
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x40x189
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 матовый белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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