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Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7)

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Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 1
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 2
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 3
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 4
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 5
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 6
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 7
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 8
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 9
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 10
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 11
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 12
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 13
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 14
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 15
Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
101
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 2
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 3
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 4
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 5
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 6
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 7
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 8
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 9
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 10
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 11
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 12
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 13
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 14
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 15
  • Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687065
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
150x159x48
Габаритные размеры), см
15x15.9x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
1.27

Описание товара Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7)

Смеситель для раковины, Haiba. В Смесителе используется керамический картридж, который обеспечивает максимально точную и быструю регулировку. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологиям. Кроме того, благодаря передовым технологиям, использованных производителем, уровень шума существенно снижен.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba черный (HB10639-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
6
Длина, м
15
Габариты (ВxГxШ), мм
150x159x48
Габаритные размеры), см
15x15.9x4.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
122
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины, Haiba. В Смесителе используется керамический картридж, который обеспечивает максимально точную и быструю регулировку. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологиям. Кроме того, благодаря передовым технологиям, использованных производителем, уровень шума существенно снижен.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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